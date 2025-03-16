اتهمت أسرة طالبة بالصف الثالث الإعدادي، شابا بالتعدي على ابنتهم وركلها في منطقة حساسة ركلة كادت تفقدها عذريتها، ما تسبب في حدوث نزيف لها داخل مركز شباب بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من أسرة طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مقيمة بمدينة العاشر من رمضان، تتهم فيه شابا بالتعدي على ابنتهم وركلها بالقدم (الشلوت) في منطقة حساسة، ما تسبب في إصابتها بنزيف.

وأكدت والدة الطفلة المجني عليها، خلال حديثها لـ الشروق، أن ابنتها المجني عليها كانت رفقة شقيقها لحضور تدريب بمركز شباب الشروق بمدينة العاشر من رمضان، وأثناء ذلك تعدى عليها شاب يعمل في كافتريا بمركز الشباب بأن ركلها في منطقة حساسة.

أوضحت الأم، أن الركلة التي تلقتها ابنتها كادت تفقدها عذريتها، كونها أصابتها في منطقة حساسة، ما تسبب في حدوث نزيف لها، وتم نقلها إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وحررت أسرة الطفلة المحضر رقم 15 / 95 لسنة 2025 أحوال قسم ثالث العاشر من رمضان، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.