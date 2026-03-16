بولندا: يمكن مناقشة مسألة حماية مضيق هرمز داخل الناتو

قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، إن مسألة حماية مضيق هرمز، يمكن مناقشتها داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) إذا طلبت الولايات المتحدة ذلك.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، الاثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف قائلا: "إذا ورد طلب إلى حلف الناتو لمناقشة حماية مضيق هرمز، فسندرس الأمر انطلاقا من الاحترام وحسن النية تجاه حليفنا الأمريكي".

والأحد، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دول الناتو، من مواجهة "مستقبل سيئ جدا" في حال لم تساعد في تأمين مضيق هرمز، في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفي 2 مارس الجاري أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز، وأنها ستهاجم السفن التي تحاول عبور الممر الاستراتيجي.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.