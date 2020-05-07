لا تقل أهمية وجبة السحور عن الإفطار؛ حيث أنها تساعد على تحمل الصيام وتحمي من الصداع والجفاف.



وتقدم "الشروق" على مدار شهر رمضان المبارك مقترحات يومية لوجبة السحور.



وفي سحور اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، يمكن للأم تقديم طعمية منزلية مع سلطة الزبادي.



فوائد الطعمية

تحتوي الطعمية على مكونات عديدة، أبرزها الحمص والفول، وبذلك تمد الجسم بعناصر غذائية هامة وتفيد في حمايته من أمراض كثيرة، مثل فقر الدم والتعب والدوخة.



وبحسب موقع "هيلث لاين نيتوركس" الأمريكي، الذي يقدم معلومات صحية، فإن الطعمية تمد الجسم بحمض الفوليك والمنغنيز والنحاس والحديد والفسفور والبوتاسيوم والبروتين والفولات والنحاس.



ومن فوائد الطعمية أيضًا، قدرتها على تقليل الشعور بالجوع؛ حيث أن الألياف الموجودة بها تجعل عملية الهضم بطيئة وتزيد من الشبع، كما أنها تساعد في إدارة الوزن، ولكن يجب تجفيفها من الزيت قبل تناولها.



فوائد سلطة الزبادي

أما الزبادي، فيمد الجسم بنسبة عالية من البروتين والكالسيوم والفيتامينات والبروبيوتيك؛ وبذلك يعزز البكتيريا المعوية المفيدة في الهضم ويحمي من مشاكل الجهاز التنفسي.



كما يحمي الزبادي العظام والأسنان ويساعد في انقاص الوزن وتعزيز قوة الجهاز المناعي، إضافة إلى الحماية من الإصابة بمرض السكري من النوع 2.



- الطعمية

المكونات

حزمة بقدونس طازجة.

كوبان ونصف فول دون قشر.

ربع كوب كزبرة خضراء.

ربع كوب شبت.

8 فصوص من الثّوم.

ملعقة صغيرة كزبرة جافّة.

بصلة متوسطة مقطعة.

ربع ملعقة صغيرة شطّة.

ربع ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة كبيرة ماء.

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

ربع ملعقة بهارات مشكلة.

رشة ملح.

زيت للقلي.

سمسم للتّزيين.

نصف كوب كرات.



طريقة الإعداد:

- غسل الفول جيدًا ونقعه لمدة 8 ساعات في الماء الدافئ مع تغييره من فترة لأخرى.

- خلط جميع الخضروات مع الفول وفرمهم إلى أن يصبح المزيج ناعما، ثم إذابة بيكربونات الصودا في الماء ووضعها على المزيج، ثم وضع التوابل وعجنها جيدًا.

- وضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة حتى تصل درجة الحرارة إلى 350 درجة.

- تشكيل عجينة الطعمية على هيئة أقراص صغيرة، ووضع السمسم أعلاها مع الضغط عليه، ثم قليها في الزيت الساخن لمدة 5 دقائق على الجانبين، ثم تقديمها مع الخبز والطحينة أو سلطة خضراء.



- سلطة الزبادي

المكونات:

2 علبة زبادي.

3 ملاعق كبيرة مايونيز.

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

فص ثوم صغير مطحون.

عصير نصف ليمونة.

ربع ملعقة صغيرة نعناع ناشف مفروم.

رشة ملح و فلفل أسود - حسب الرغبة.



طريقة الإعداد:

- تقشير الخيار وتقطيعه ثم فرمه حتى يصبح ناعمًا.

- فرم الثوم جيدًا حتى لا يكون ملحوظًا في السلطة.

- خلط الزبادي بزيت الزيتون والمايونيز، ثم إضافة عصير الليمون والملح والفلفل والنعناع.

- تقليب السلطة جيدًا حتى يصبح قوامها متماسك، ثم وضع الثوم المفروم وخلطهم جيدًا.

- وضع السلطة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة مع تغطيتها قبل التقديم.