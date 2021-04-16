وزير الشؤن الخارجية المغربي يبحث دعم الاتحاد الأوربي للإصلاحات الهيكلية بالمملكة

بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عبر تقنية الإتصال المرئي اليوم الخميس، مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الهيكلية، التي تم تنفيذها وفق توجيهات الملك محمد السادس التى تحفز على تعبئة آليات الاتحاد الأوروبي لدعم المغرب في مرحلة ما بعد كوفيد مع هدف مشترك يتمثل في تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي المتطور والسريع.

وذكر بيان لوزارة الشؤن الخارجية المغربية أن المسؤولين عبرا عن ارتياحهما للتطور الجديدة التي تشهده العلاقات الثنائية، من خلال تعزيز العمل المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية، وكذلك فتح آفاق تعاون واعدة في مجالات المستقبل.

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا - أيضا - على بلورة إطار عمل استراتيجي من الإجراءات لتنفيذ أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة؛ لمنطقة البحر المتوسط والخطة الاقتصادية والاستثمارية المصاحبة لها

كما اتفق المسؤولان على مواصلة وتكثيف التنسيق بينهما للعمل من أجل مصلحة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.