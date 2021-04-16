سيفاس سبور يصعد للمركز السابع في الدوري التركي إثر فوز مثير على جنتشليربيرليجي

صعد فريق سيفاس سبور إلى المركز السابع في الدوري التركي الممتاز بعدما حقق انتصارا مثيرا أمام جنتشليربيرليجي وتغلب عليه 3 / 2 اليوم الجمعة في المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل قونيا سبور مع قيصري سبور سلبيا.

ورفع سيفاس سبور رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد جنتشليربيرليجي عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر.

وأنهى جنتشليربيرليجي الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما دييجو أنجيلو وماتياس يوهانسون في الدقيقتين 25 و37 .

لكن سيفاس سبور قلب الموازين لصالحه في الشوط الثاني وحسم المباراة بثلاثة أهداف سجلها خورخي فيليكس وأولارينواجو كايودي، وبيري يفيس بولومات لاعب جنتشليربيرليجي (بالخطأ في مرمى فريقه) في الدقائق 78 و84 و90 .

وتعادل قونيا سبور مع قيصري سبور سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل 34 نقطة لقيصري سبور في المركز السابع عشر.