إسرائيل تشن هجمات على قطاع غزة بعد إطلاق قذيفة صاروخية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت إسرائيل هجمات جوية ومدفعية ليل الخميس على قطاع غزة بعد إطلاق قذيفة صاروخية على جنوب أراضيها.

وقالت مصادر فلسطينية إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بعدة قذائف مواقع رصد تابعة للجناح العسكري لحركة حماس على أطراف السياج الحدودي مع قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن طائرات حربية استهدفت في وقت لاحق مواقع تدريب لكتائب القسام في وسط وجنوب القطاع.

وبحسب المصادر لم يبلغ عن وقوع إصابات جراء الغارات التي خلفت أضرارا مادية.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة على بلدة سديروت المحاذية دون وقوع إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية التي تعد الأولى منذ نحو شهر.

ويشهد قطاع غزة توترا متقطعا منذ أكثر من عام بفعل تفاهمات للتهدئة توسطت فيها مصر والأمم المتحدة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.