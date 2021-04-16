قمة افتراضية بين زعماء ألمانيا والصين وفرنسا لمناقشة مكافحة التغير المناخي

تستعد المسشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد قمة افتراضية اليوم الجمعة، لمناقشة جهود مكافحة التغير المناخي.

وفي هذه الأثناء، يعقد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، محادثات في شنغهاي مع شيه تشن هوا،المستشار الخاص لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة الإيكولوجية الصينية، للتحضير لقمة مقبلة في 22 و 23 أبريل، دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

والولايات المتحدة والصين، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم - من أكثر الدول المسببة للانبعاثات الكربونية.

وسيتعين على الصين في إطار التزاماتها بمكافحة التغير المناخي، إغلاق معظم محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول نهاية هذا العقد واستبدالها بمحطات تعمل بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة الأبحاث "ترانزيشن زيرو".

وسيتعين على الصين أيضا خفض كثافة الفحم في إنتاجها من الطاقة بمقدار النصف بحلول عام 2030. ومع ذلك ، فإن الانتقال إلى الطاقة النظيفة سيوفر 6ر1 مليار دولار على المدى الطويل، وفقًا للدراسة.

وحتى الآن، تلتزم الصين بتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060 ، مع وصول الانبعاثات إلى ذروتها قبل عام 2030. يذكر أن 60 في المئة من محطات الطاقة في الصين تعمل بالفحم.