تشهد شمال سيناء العمل على إنشاء عدد من القرى للصيادين بإجمالى تكلفة 3.5 مليار ‏جنيه، وقال رئيس مركز ‏ومدينة بئر العبد اللواء محمد بهجت، إن الدولة تخطط لإنشاء قرى كل قرية تضم 50 منزلًا.

وذكر أن القرى ستضم مسجدا ودار مناسبات ووحدة صحية أقرب ما يكون إلى مستشفى، ووحدة حماية مدنية ‏للإنقاذ ‏السريع والطوارئ، ومنفذ بيع متكاملا للمواطنين لبيع مختلف أنواع السلع، ‏ومجمعا خدميا.‏

وستشهد القرى إنشاء محطة رفع مياه تحقق الاكتفاء الذاتى ‏من ‏مطالب المياه للكتلة السكنية ومحطة صرف صحى وشبكة للصرف الصحى ‏متكاملة للتجمع السكنى بالكامل، بالإضافة إلى تطوير ‏طريق السادات غزوان والذى تم الانتهاء منه بنسبة 95%.

وأوضح بهجت أنه من المقرر قبل نهاية العام المالى الجارى مد شبكة إنارة كاملة بطول ‏‏16 كم ‏من الطريق الدولى وحتى مرسى غزوان، لخدمة القرى.‏