أدانت مملكة البحرين اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك فجر أمس الجمعة، وما نتج عنه من أعمال عنف وإصابة واعتقال عشرات المصلين؛ باعتباره استفزاز لمشاعر المسلمين وخاصة في شهر رمضان المبارك.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم السبت - أهمية احترام قدسية المسجد الأقصى والحرم الشريف وضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وضرورة وقف أي إجراءات استفزازية من شأنها تأجيج العنف وتغذية الكراهية الدينية والتطرف وعدم الاستقرار.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تهدئة الأوضاع، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.