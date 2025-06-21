وزير خارجية إسرائيل: أخرنا لمدة سنتين أو 3 على الأقل إمكانية امتلاك إيران لسلاح نووي

قدّرت إسرائيل، أن الهجمات التي تشنها على إيران أخّرت إمكانيتها لتطوير لسلاح نووي لمدة سنتين أو ثلاث على الأقل، حسبما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مقابلة نشرت السبت.

وقال ساعر لصحيفة بيلد الألمانية إن الهجوم الإسرائيلي الذي طال مئات المواقع النووية والعسكرية الايرانية وأسفر عن مقتل كبار القادة والعلماء النوويين، أدى إلى تحقيق نتائج "كبيرة جدا"، وفق وكالة فرانس برس.

أضاف: "بحسب التقييمات التي نسمعها، أخّرنا بالفعل لمدة سنتين أو ثلاث على الأقل إمكانية امتلاكهم قنبلة نووية".

وتابع: "حقيقة أننا قضينا على هؤلاء الاشخاص الذين قادوا تسليح البرنامج النووي ودفعوا بهذا الاتجاه، أمر بالغ الأهمية".

واستكمل: "حققنا الكثير حتى الآن، لكننا سنفعل كل ما باستطاعتنا فعله. لن نتوقف حتى نبذل قصارى جهدنا هناك لإزالة هذا التهديد".

وتنفي إيران التي ردت على هجوم إسرائيل غير المسبوق في 13 يونيو بضربات صاروخية متواصلة على المدن الاسرائيلية، سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

ولفت ساعر إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تحدد "تغيير النظام" في إيران "كهدف في هذه الحرب"، مردفا "على الأقل حتى الآن، لم نفعل ذلك".