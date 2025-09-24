البنك المركزي يحذر العملاء: البنوك لا تطلب بيانات العملاء عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي

في إطار الحرص الدائم على توعية المواطنين بمخاطر الاحتيال المصرفي، أكد البنك المركزي المصري أن البنوك لا تطلب أبدًا أي بيانات خاصة بحسابات العملاء سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، ناشد البنك المركزي المصري جميع عملاء القطاع المصرفي بعدم التجاوب مع أي صفحات أو رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي الانتماء للبنوك وتطالب العملاء ببياناتهم الشخصية أو المصرفية، وخاصة الأرقام وكلمات المرور السرية.

كما شدد البنك المركزي على عملاء القطاع المصرفي أهمية التواصل مع مراكز الاتصال الرسمية (Call Center) الخاصة بكل بنك أو عبر قنوات الاتصال الرسمية في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات.