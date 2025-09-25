قادة العرب ومنظمة التعاون الإسلامي: غزة بحاجة إلى إعادة إعمار شاملة

أكدت قادة الدول الأعضاء بالجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي ضرورة إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية، بوصفه الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم.

جاء ذلك في بيان مشترك، صدر عن القمة متعددة الأطراف مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب، و8 دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة.

واستعرض القادة، الوضع المأساوي غير المحتمل في قطاع غزة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة، فضلًا عن عواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره في العالم الإسلامي.

وجددوا تأكيد الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري وضرورة السماح بعودة الذين غادروا، مشددين على ضرورة وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار، مع ضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس، معربين عن دعمهم لجهود الإصلاح للسلطة الوطنية.

كما أكد المشاركون ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، استنادًا إلى خطة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن الترتيبات الأمنية، مع مساعدة دولية لدعم القيادة الفلسطينية.

وأعربوا عن التزامهم بالعمل معًا لضمان نجاح الخطط وإعادة بناء حياة الفلسطينيين في غزة، مشددين على أهمية الحفاظ على الزخم لضمان أن يكون هذا الاجتماع بداية لمسار على الطريق الصحيح نحو مستقبل يسوده السلام والتعاون الإقليمي.

وعُقد الاجتماع بمبادرة من الرئيس ترمب، بمشاركة دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.