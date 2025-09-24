حزب مستقبل وطن ينظم لقاء دوريا يجمع أعضاء الأمانة المركزية وأمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات

- الحزب يستعد بقوة لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل بكوادره المؤهلة وتنظيمه القوى

نظمت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، لقاءً دوريًا موسعًا ضمّ أعضاء الأمانة المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم في جميع المحافظات، وذلك بمقر الأمانة المركزية بالقاهرة الجديدة.

يأتي اللقاء في إطار متابعة الأداء التنظيمي على مستوى المحافظات، واستعراض خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب الاستحقاق البرلماني، وسط أجواء سياسية تنافسية متوقعة.

جاء ذلك بحضور كل من النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد كمال المستشار السياسى لرئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات كافة.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات التنظيمية الدورية لحزب مستقبل وطن، بهدف متابعة الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية، ومتابعة الأداء التنظيمي على مستوى كافة المحافظات، موضحا معايير اختيار مرشحي مجلس النواب لضمان التمثيل الحقيقي لكافة فئات الشارع المصري، خاصة في ظل التعددية الحزبية القائمة والتنافس السياسي الحالي.

من جانبه، أكد النائب حسام الخولي، أن حزب مستقبل وطن هو الحزب الأكثر تأثيرًا بين المواطنين، ما يحمّله مسؤولية أكبر في المرحلة القادمة على المستويين النيابي والتنظيمي، لخدمة المواطنين ودعم الدولة المصرية.

وفي السياق نفسه، أوضح النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، إن الحزب قطع شوطا كبيرا للوصول للهيكل الحالي بشكله المتكامل والجديد، وسمته الأساسي الترابط، ما ساهم في وجود كوادر مهمة داخل مجلس الشيوخ.

وفي سياق أخر، أشاد الدكتور محمد كمال، المستشار السياسي لرئيس الحزب، بالتواجد القوي لحزب مستقبل وطن على الأرض والرصيد الذي حققه لدى المواطن المصري على مدار السنوات الماضية.

وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون أن الحزب يستعد بقوة لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل بكوادره المؤهلة وتنظيمه القوي، بهدف الوصول إلى كافة المواطنين،مؤكدين أن الحزب سيبقى داعمًا للدولة المصرية ومؤسساتها، في إطار من الالتزام الوطني والعمل من أجل المصلحة العامة.