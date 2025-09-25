أبو الغيط يؤكد الدعم الكامل للجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات الليبية

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، بالدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط أكد خلال اللقاء دعمه الكامل للجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات الليبية وإجراء انتخابات شاملة وشفافة، مشيداً بالدور الهام والبنّاء للمجلس الرئاسي خلال المرحلة الانتقالية.

كما شدد على أن الجامعة العربية متمسكة بثوابتها المستمدة من قرارات مجلس الجامعة على مختلف مستوياته، وفي مقدمتها الالتزام بوحدة ليبيا واحترام سيادتها واستقلالها ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها.

وأضاف أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً جامعاً بملكية وقيادة ليبية، ينطلق من إرادة الليبيين أنفسهم، وبتيسير من الأمم المتحدة، بما يلبي تطلعاتهم، مؤكداً دعم الجامعة العربية لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الممنوحة لها بموجب قرارات مجلس الأمن.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الجانبين استعرضا آخر التطورات السياسية في ليبيا والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية بما يخدم مصالح الشعب الليبي الشقيق ويحافظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في دعم الجهود الرامية إلى حل الأزمة الليبية، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر مع الجامعة العربية والمجتمع الدولي.

كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والحد من التدخلات الخارجية في الشؤون العربية.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين الجامعة العربية والمجلس الرئاسي الليبي بما يخدم المصالح العربية المشتركة، ويحقق تطلعات الشعوب العربية في الأمن والاستقرار والتنمية.