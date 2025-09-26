الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف مواقع إسرائيلية بصاروخ فرط صوتي

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية "نوعية" استهدفت مواقع "حساسة" في إسرائيل بصاروخ بالستي فرط صوتي.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان"إن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس مستهدفاً أهدافاً حساسة عدة في منطقة يافا المحتلة".

وأشار سريع إلى أن العملية "حققت أهدافها بنجاح وتسببت في هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقيف الحركة في مطار اللد".

وأضاف "تمكنت دفاعاتنا الجوية من التصدي لعدد من التشكيلات القتالية وذلك بإطلاق عدد من الصواريخ أرض جو أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على بلدنا وأجبرت بعضها على المغادرة وإفشال جزء من الهجوم".

ودعا المتحدث العسكري باسم الحوثيين، جميع الشركات والسفن المدنية والعسكرية التي تتواجد في مسرح العمليات في البحرين الأحمر والعربي أو تعبر منهما إلى "ضرورة التعريف عن نفسها وكشف هويتها"، وإذا لم تفعل "فإنها ستكون عرضة للاستهداف وتتحمل كامل المسؤولية".

وأردف بالقول "قواتنا المسلحة سوف تستمر في تنفيذ المزيد من العمليات وبوتيرة متصاعدة دفاعاً عن البلد وضمن التصدي للعدوان الإسرائيلي وإسناداً لإخواننا الصامدين في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم".

وفي وقت متأخر من يوم الخميس، قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صاروخ حوثي تجاه إسرائيل.

ونفذ الحوثيون هذه العملية، عقب هجوم جوي شنته إسرائيل ضد مواقع متعددة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تسببت بسقوط ثمانية قتلى وإصابة 142 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الجماعة.