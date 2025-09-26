سفير بريطانيا بالقاهرة: محمد صلاح لعب دورا هائلا في تحسين الصورة تجاه الإسلام وعزز العلاقات بين البلدين

قال السفير البريطاني، مارك برايسون ريتشاردسون، إن محمد صلاح لاعب رائع ذو مهارات عالية، معربا أيضًا عن تقديره لعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، الذي يحمل نفس الأهمية الكبيرة والتوقعات المستقبلية.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر MBC» مصر» إلى إعجابه بلاعبي ليفربول ومانشستر سيتي، لافتا تشجعيه نادي أرسنال.

وأعرب عن احترامه لكل اللاعبين المصريين سواء في بريطانيا أو في أي مكان آخر، مشيرا إلى أن محمد صلاح لعب بشكل رائع وساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين مصر وبريطانيا، وإيصال الفهم الجيد عن الإسلام في بريطانيا.

وأضاف أن محمد صلاح لعب دورًا هائلا في تحسين الصورة تجاه الإسلام، وشجع الكثير من المواطنين على رؤية الإسلام وتفهم طبيعة الدين الإسلامي.

وبشأن متابعته أخبار كرة القدم، قال إن ابنه المشجع الأكبر لنادي أرسنال، وهو بدوره يحاول متابعة أخبار كرة القدم بأقصى ما يستطيع.

وتطرق إلى عدم حصول محمد صلاح على جائزة الكرة الذهبية، قائلا: «ابني مشجع كبير لمحمد صلاح، وكان يتمنى حصوله على الكرة الذهبية، ودائما ما يشجعه عندما يلعب، وبغض النظر عن عدم فوزه، هناك احترام كبير له ويُقدر بشكل كبير».