كوريا الجنوبية تسعى إلى تشغيل سوق الصرف الأجنبي على مدار 24 ساعة

قالت وزارة المالية في سول اليوم الجمعة إن كوريا الجنوبية ستسعى إلى تشغيل سوق الصرف الأجنبي على مدار 24 ساعة وإنشاء نظام تسوية خارجية بالوون الكوري في إطار الجهود الرامية إلى تحسين إمكانية وصول الأجانب إلى أسواق رأس المال.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذه الإجراءات تعد جزءا من خارطة طريق شاملة مصممة لمساعدة البلاد على الانضمام إلى مؤشر الأسواق المتقدمة من قبل مزود المؤشرات العالمي "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال"، وسيجري الكشف عن خارطة الطريق في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية.

وفي الوقت الحالي، يعمل سوق الصرف الأجنبي في كوريا الجنوبية حتى الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي(1700 بتوقيت جرينتش)، مما يوفر وصولا أفضل للمستثمرين في أوروبا ولكنه يوفر وصولا محدودا للمستثمرين في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إنها تدرس تمديد ساعات العمل إلى نظام اليوم الكامل والسماح بالتسوية الخارجية بالوون الكوري للمستثمرين الأجانب لتأمين معاملات كافية لسوق الصرف الأجنبي.

وإذا تحقق ذلك، فإن المؤسسات المالية الأجنبية سوف تكون قادرة على الاحتفاظ بحسابات الوون في كوريا وإدارة المعاملات بالوون بشكل مباشر.

وشرح وزير المالية الكوري الجنوبي كو يون-تشيول جهود كوريا الجنوبية لإصلاح سوق رأس المال، بما في ذلك مثل هذه الخطط، أثناء اجتماعه مع هنري فرنانديز، رئيس مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال في نيويورك يوم الخميس (بالتوقيت المحلي).

وأبقت مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال كوريا الجنوبية في مجموعة الأسواق الناشئة في وقت سابق من هذا العام، مشيرة جزئيا إلى قابلية تحويل محدودة للوون الكوري في سوق العملات الخارجية كحاجز رئيسي لإعادة تصنيفها إلى سوق متقدمة وإدراجها في المؤشر العالمي.

وكان كو في نيويورك لمرافقة الرئيس لي جيه ميونج الذي حضر الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يعود الرئيس إلى البلاد في وقت لاحق من اليوم الجمعة.