 إضراب بريد كندا مع خطط لوقف التوزيع للمنازل - بوابة الشروق
الجمعة 26 سبتمبر 2025 11:12 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

إضراب بريد كندا مع خطط لوقف التوزيع للمنازل

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 9:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 9:30 ص

بدأ الاتحاد الكندي لعمال البريد إضرابا يوم الخميس بعد أن أعلنت الحكومة أن تسليم البريد من الباب إلى الباب سينتهي لجميع الأسر تقريبا خلال العقد المقبل.

وقال بريد كندا إن الإضراب سيعني عدم التعامل مع أو تسليم البريد والطرود طوال مدة الإضراب ولن يتم قبول أي رسائل أو طرود جديدة.

وقالت خدمة البريد: "ستتوقف عمليات بريد كندا أثناء الإضراب الوطني، مما يؤثر على ملايين الكنديين والشركات في جميع أنحاء البلاد".

وكان وزير المشتريات جويل لايتباوند قد أعلن في وقت سابق عن تغييرات شاملة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية لبريد كندا استجابة لتراجع الرسائل البريدية .

 وقال الاتحاد الكندي لعمال البريد إن جميع أعضائه البالغ عددهم 55 ألفا في بريد كندا بدأوا الإضراب على الفور، مضيفا أن الشركة لم تنخرط حتى الآن في "مفاوضات حقيقية".

وقال بريد كندا إن الإضراب سيعني المزيد من التدهور في وضعه المالي.

ولم يتحدد موعد لإنهاء الإضراب ولكن هئية الإذاعة الكندية أفادت بأن الإضراب والإغلاق الذي نظم خلال فترة العطلات المزدحمة في العام الماضي، استمر لأكثر من شهر،  ولم ينته إلا بعد أن طلب وزير العمل من مجلس العلاقات الصناعية الكندي إصدار الأمر للموظفين بالعودة إلى العمل.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك