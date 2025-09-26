إضراب بريد كندا مع خطط لوقف التوزيع للمنازل

بدأ الاتحاد الكندي لعمال البريد إضرابا يوم الخميس بعد أن أعلنت الحكومة أن تسليم البريد من الباب إلى الباب سينتهي لجميع الأسر تقريبا خلال العقد المقبل.

وقال بريد كندا إن الإضراب سيعني عدم التعامل مع أو تسليم البريد والطرود طوال مدة الإضراب ولن يتم قبول أي رسائل أو طرود جديدة.

وقالت خدمة البريد: "ستتوقف عمليات بريد كندا أثناء الإضراب الوطني، مما يؤثر على ملايين الكنديين والشركات في جميع أنحاء البلاد".

وكان وزير المشتريات جويل لايتباوند قد أعلن في وقت سابق عن تغييرات شاملة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية لبريد كندا استجابة لتراجع الرسائل البريدية .

وقال الاتحاد الكندي لعمال البريد إن جميع أعضائه البالغ عددهم 55 ألفا في بريد كندا بدأوا الإضراب على الفور، مضيفا أن الشركة لم تنخرط حتى الآن في "مفاوضات حقيقية".

وقال بريد كندا إن الإضراب سيعني المزيد من التدهور في وضعه المالي.

ولم يتحدد موعد لإنهاء الإضراب ولكن هئية الإذاعة الكندية أفادت بأن الإضراب والإغلاق الذي نظم خلال فترة العطلات المزدحمة في العام الماضي، استمر لأكثر من شهر، ولم ينته إلا بعد أن طلب وزير العمل من مجلس العلاقات الصناعية الكندي إصدار الأمر للموظفين بالعودة إلى العمل.