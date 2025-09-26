تحدث السفير البريطاني في القاهرة مارك برايسون ريتشاردسون، عن الفارق بين القاهرة التي زارها مطلع الألفية واليوم، مشيرا إلى أن المدينة شهدت «تغيرا جذريا» وتحولات «كبيرة ورائعة».

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر MBC» مصر» : «كنت طالبًا منذ حوالي 20 عاما أتعلم اللغة العربية، وتعلمت الكثير هنا، المدينة كانت خلابة بالطبع، وكنت في هليوبوليس والمعادي وكانت هذه نهاية المدن الجديدة حينها، أما الآن فهناك مدن جديدة مثل 6 أكتوبر ومدينتي، كما توجد العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك المزيد من المرافق والخدمات، وبعض الأمور التي أصبح من الممكن الاستمتاع بها في القاهرة».

وأكد أن «القاهرة مميزة ولها طابع خاص»، مشددا أن «مصر هي أم الدنيا وأم الحضارات» بما تمتلك من مكانة وخصوصية كبيرة لا تضاهيها أي عاصمة أخرى في العالم، لافتا إلى اهتمامه وحبه الشخصي بكرة القدم المصرية.

وأعرب عن رغبته في زيارة مدينة الإسكندرية كأول وجهة له، وكذلك مدن أخرى مثل الإسماعيلية وأسوان وسيوة.

وعلق على الطعام المصري، قائلا إنه لم يُحذر بسبب دسامة الطعام؛ بل على العكس يعتاد على الأكلات والحلويات المصرية، قائلا: «من الصعب جدا عليَ الابتعاد عن الطعام المصري وتجنب الحلويات المصرية لأني معجب بها، وهذا يتطلب المزيد من الرياضة، وأحب الكشري اللذيذ، ويمكن أن أتناوله طوال الوقت».