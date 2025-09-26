وزير الدفاع الأمريكي يستدعي فجأة كبار القادة العسكريين إلى اجتماع الأسبوع المقبل

استدعى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث كبار ضباط الجيش - مئات الجنرالات والأدميرالات - إلى قاعدة في شمال فرجينيا لعقد اجتماع مفاجئ الأسبوع المقبل، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

ولم يكشف التوجيه سببا للتجمع المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل لكبار القادة من رتبة نجمة واحدة (بريجدير جنرال) فما فوق وكبار مستشاريهم في قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو. وقال الأشخاص، الذين أشاروا إلى أن هذه الخطوة غير عادية، إنهم غير مصرح لهم بمناقشة الخطط الحساسة علنا وتحدثوا يوم الخميس شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

وأكد المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، أن هيجسيث "سيخاطب كبار قادته العسكريين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".

ويوجد في جميع أنحاء الجيش 800 جنرال وأدميرال من جميع الرتب. يقود العديد منهم آلاف الأفراد العسكريين وهم متمركزون في جميع أنحاء العالم في أكثر من اثني عشر دولة ومناطق زمنية.

ويبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن على علم بالاجتماع عندما سأله الصحفيون عنه خلال ظهوره في المكتب البيضاوي في وقت لاحق يوم الخميس.

وقال ترامب: "سأكون هناك إذا أرادوا وجودي، لكن لماذا يعتبر هذا أمرا جللا؟".

ودفع نائب الرئيس جي دي فانس بأن وسائل الإعلام حولت الأمر إلى "قصة كبيرة" وأنه "ليس من غير المعتاد على وجه الخصوص أن يأتي الجنرالات الذين يقدمون تقاريرهم إلى" هيجسيث للتحدث معه.

الاجتماع، الذي أشارت إليه صحيفة واشنطن بوست أول مرة ، يأتي في أعقاب عدة إجراءات غير عادية وغير مبررة اتخذها هيجسيث شملت القادة العسكريين.