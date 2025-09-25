نتنياهو: إسرائيل تتفاوض بشأن اتفاق أمني مع سوريا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن مفاوضات حول اتفاق أمني مع سوريا المجاورة جارية حاليا.

وجاء في البيان أن الشروط المسبقة للتوصل إلى اتفاق تتمثل في نزع السلاح من المنطقة الحدودية جنوب غربي سوريا، وضمان حماية الطائفة الدرزية التي تعتبرها إسرائيل حليفا لها.

وكان نتنياهو قد ألمح قبل أيام إلى هذه المحادثات. وأُجريت المفاوضات بشكل سري منذ أشهر، فيما ذكرت مصادر سورية أن وزير الخارجية أسعد الشيباني التقى وفدا إسرائيليا في باريس في أغسطس الماضي.

كما أكد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع أن المفاوضات تُعقد بالفعل، لكنه شدد على أن أي اتفاق لن يعني التطبيع مع إسرائيل.

وتهدف هذه المفاوضات إلى تنظيم وجود القوات السورية والإسرائيلية وقوات الأمن في المنطقة الحدودية، حيث تسعى إسرائيل إلى منع الميليشيات المدعومة من إيران أو الجماعات الإسلامية المسلحة المعادية لها من التمركز في تلك المنطقة.

ومنذ أن أطاح تحالف معارضين مسلحين بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، شن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات على أهداف داخل سوريا. وتقول إسرائيل إن هذه الغارات دمرت مخازن أسلحة ومعدات عسكرية.