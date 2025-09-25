رفاق محمد عبد المنعم في نيس يسقطون أمام روما في الدوري الأوروبي

استهل روما الإيطالي مشواره في مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بالفوز 2 / 1 على مضيفه نيس، مساء الأربعاء، في الجولة الافتتاحية للمسابقة القارية.

ويضم نيس في صفوفه محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر، الذي انتقل من الأهلي في صيف 2024، ولكنه يغيب عن الملاعب لنهاية العام الحالي لتعافيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت اليوم في ذات الجولة عن فوز ميدتييلاند الدنماركي 2 / صفر على ضيفه شتورم جراتس النمساوي، وبراجا البرتغالي على ضيفه فينورد روتردام الهولندي، ودينامو زغرب الكرواتي على ضيفه فناربخشه التركي.

كما فاز فرايبورج الألماني 2 / 1 على ضيفه بازل السويسري، ولودوجوريتس رازاجراد البلغاري على مضيفه مالمو السويدي بالنتيجة ذاتها، في حين تعادل ريد ستار الصربي مع ضيفه سيلتك الأسكتلندي 1 / 1، وريال بيتيس الإسباني مع ضيفه نوتينجهام فورست الإنجليزي 2 / 2، وباوك سالونيك اليوناني مع ضيفه مكابي تل أبيب الإسرائيلي بدون أهداف.

وافتتح إيفان نديكا التسجيل لمصلحة روما في الدقيقة 52، قبل أن يحرز جيانلوكا مانشيني الهدف الثاني في الدقيقة 55، فيما تكفل تيريم موفي بتسجيل هدف نيس الوحيد في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وفرض التعادل الإيجابي 2 / 2 نفسه على لقاء ريال بيتيس مع ضيفه نوتيجهام فورست.

وأحرز سيدريك باكامبو الهدف الأول لبيتيس في الدقيقة 15، لكن سرعان ما رد نوتينجهام بهدفين حملا توقيع إيجور جيسوس في الدقيقتين 18 و23 على الترتيب، فيما منح أنتوني نقطة التعادل لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 85.

وحقق فريق ميدتييلاند الدنماركي فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه شتورم جراتس النمساوي، في وقت سابق من مساء الأربعاء.

وأحرز أوليفر كريستنسن، لاعب شتورم جراتس هدفا بالخطأ في مرماه لمصلحة ميدتييلاند في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف عثمان دياو الهدف الثاني للفريق الدنماركي في الدقيقة 88، ليؤمن حصوله على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمسابقة.