المركز القومي للسينما يطلق مسابقة أفلام قصيرة بالذكاء الاصطناعي عن بطولات حرب أكتوبر

أعلن المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، عن إطلاق مسابقة أفضل فيلم قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي حول حرب أكتوبر المجيدة، وذلك في إطار احتفالات مصر بذكرى النصر وحرص المركز على إحياء الذاكرة الوطنية بوسائل معاصرة ومبتكرة.

تهدف المسابقة إلى تعزيز الانتماء والوعي الوطني وتشجيع المواهب الشابة على تقديم رؤى جديدة تعكس بطولات أكتوبر ودروسها للأجيال الجديدة. وتشمل محاورها: العبور، معجزة التخطيط، قصص الأبطال المنسيين، تبسيط الحكاية للأطفال في صورة قصصية أو كارتونية، دور المرأة في الحرب، قوة الوحدة الوطنية، السلام بعد النصر، والشهادات الحية من الأبطال.

وتتولى لجنة من كبار السينمائيين تقييم الأعمال وفق معايير فنية وإبداعية تتضمن جودة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، الالتزام بالموضوع الوطني، القدرة على التأثير في المشاهد، وأسلوب السرد المبتكر.

وسيتم منح جوائز لأفضل ثلاثة أفلام متقدمة، مع عرض خاص للأعمال الفائزة داخل المركز، فيما يحصل الفيلم الحاصل على المركز الأول على جائزة مالية مقدمة من المركز القومي للسينما دعمًا وتشجيعًا للمبدعين الشباب.

وتُستقبل المشاركات خلال الفترة من 1 إلى 30 أكتوبر 2025، على أن يتم إعلان النتائج وعرض الأفلام الفائزة في احتفالية خاصة بالمركز، على أن يتم تقديم الأفلام المشاركة من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/V7cbKtMegeSCGNin7