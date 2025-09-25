رئيس الوزراء الإسرائيلي وصف في بيان قبيل سفره للولايات المتحدة اعتراف 11 بلدا غربيا بدولة فلسطين بأنه "استسلام مخز"، وقال إن إسرائيل لن تلتزم به

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عددا من الدول الغربية التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين مؤخرا، متوعدا بأنه "لن تقوم دولة فلسطينية"، في تحد جديد للمجتمع الدولي.

جاء ذلك في بيان مقتضب لنتنياهو، قبيل سفره إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وزعم نتنياهو، أن اعتراف تلك الدول بدولة فلسطين "استسلام مخز" وفق تعبيره.

وقال إن ذلك "لن يلزم إسرائيل بأي شكل من الأشكال".

وأضاف نتنياهو متوعدا: "لن تقوم دولة فلسطينية"، في تحد واضح للإجماع الدولي الداعم لحل الدولتين.

وخلال الأيام الماضية، اعترف 11 بلدا بدولة فلسطين، وهي: بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو، ليرتفع بذلك عدد المعترفين إلى 159 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، وفق وكالة "وفا" الرسمية.

ومساء الأربعاء، تظاهر مئات الإسرائيليين في مطار بن غوريون، قبل زيارة نتنياهو إلى نيويورك، مطالبين بإعادة الأسرى الإسرائيليين بشكل فوري ولو على حساب قف الحرب في غزة.

ومن المقرر أن يغادر نتنياهو الساعة الثالثة فجرًا (الأربعاء/ الخميس) في زيارة إلى الولايات المتحدة، يلقي خلالها خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة، كما سيلتقي مع ترامب في البيت الأبيض، الاثنين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى، نتنياهو، بإجهاض أي فرصة للتوصل إلى صفقة تعيد ذويهم وتنهي الحرب حفاظا على مصالحه السياسية والبقاء بالحكم، رغم موافقة حماس على مقترحات الوسطاء لصفقة جزئية وكذلك شاملة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في 11 أغسطس الماضي الهجوم على مدينة غزة انطلاقا من حي الزيتون (جنوب شرق)، في عملية أطلق عليها لاحقا "عربات جدعون 2"، وتخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و419 شهيدا و167 ألفا و160 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.