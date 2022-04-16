البابا فرنسيس يقيم قداس عيد الفصح في ميدان القديس بطرس غدا



يقيم البابا فرنسيس قداس عيد الفصح بساحة القديس بطرس يوم غد الأحد في العاصمة الإيطالية روما.



ومن المتوقع أن يحضر عشرات الآلاف من المؤمنين الاحتفال هذا العام في أفضل طقس ربيعي (عند العاشرة صباحا)، بعد أن حالت أزمة كوورنا خلال العامين الماضيين 2020 و 2021 دون إتمام الاحتفال.



كان الفاتيكان أحصى نهاية الأسبوع الماضي حوالي 65 ألف مشارك في قداس أحد الشعانين.



بعد القداس يقوم البابا من شرفة الكنيسة عند الثانية عشرة ظهرا يتقديم صلاة "أوربي وأوربي" (وتعني البركة للمدينة والبركة للعالم ) ، وهي صيغة المباركة التقليدية في عيد الميلاد حسب الاعتقاد الكاثوليكي وذلك في أهم أيام احتفالات الكنيسة الكاثوليكية.



ومن المتوقع أن ينتهز فرنسيس الفرصة لتوجيه نداء من أجل السلام مرة أخرى.