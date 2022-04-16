أطباء بالأقصر ينجحون في إجراء جراحة لطفل يعاني من اختلاف خلقي بالمسالك البولية

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نجح أطباء مستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت في الأقصر، في إجراء عملية دقيقة لطفل يعاني من اختلاف خلقي بالمسالك البولية.

كانت البداية باستقبال المستشفى حالة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، يعاني من اختلاف خلقي بالمسالك البولية (وجود حالب أيسر مزدوج للكلية اليسرى) مع وجود حصوات بإحدى الكليتين، وقام على الفور الطاقم الطبي لقسم المسالك البولية بإجراء عملية للطفل، وتم تفتيت واستخراج الحصوات مع توسيع ضيق بالحالب وتركيب دعامة له.

ويمكث حاليًا الطفل بصحة جيدة، وتم إجراء العملية الجراحية له بتكلفة بلغت 300 جنيه فقط ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.