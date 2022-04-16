 ريال سوسييداد يتعادل مع ريال بيتيس سلبيا في الدوري الإسباني - بوابة الشروق
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ريال سوسييداد يتعادل مع ريال بيتيس سلبيا في الدوري الإسباني

د ب أ
نشر في: السبت 16 أبريل 2022 - 12:02 ص | آخر تحديث: السبت 16 أبريل 2022 - 12:04 ص

تعادل ريال سوسييداد مع ضيفه ريال بيتيس سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت الثواني الأخيرة من المباراة طرد دافيد سيلفا من صفوف ريال سوسييداد لينهي الفريق المباراة بعشرة لاعبين.
ورفع سوسييداد رصيده إلى 55 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين خلف ريال بيتيس صاحب المركز الخامس.
وتستأنف منافسات المرحلة غدا السبت بلقاء إلتشي مع ريال مايوركا وديبورتيفو ألافيس مع رايو فايكانو وبلنسية مع أوساسونا وخيتافي مع فياريال.
بينما تشهد يوم الأحد لقاء غرناطة مع ليفانتي وأتلتيكو مدريد مع إسبانيول وأتلتيك بيلباو مع سيلتا فيجو وأشبيلية مع ريال مدريد، على أن تختتم مساء الاثنين بلقاء برشلونة مع قادش.


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