وزيرة خارجية ألمانيا: سنواصل بصفتنا مجموعة السبع إظهار التصميم في مواجهة روسيا

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أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن مجموعة الدول الصناعية الكبرى بالعالم "جي7" تعتزم مواصلة التصدي بحسم لأية اعتداءات روسية في أوكرانيا.

وقالت بيربوك اليوم الأحد، في سول: "من المهم حاليا إظهار تصميمنا (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أنه لن يحقق أهدافه من خلال الاستنزاف والإنهاك".

وتابعت الوزيرة الألمانية: "بصفتنا مجموعة السبع فإننا أقوياء سويا، لأننا نعلم بدقة تماما ما نعمل لأجله: لأجل نظام عالمي، يكون لسيادة القانون والقانون الدولي الأولوية على قانون البقاء للأقوى".

وأشارت بيربوك إلى أن مجموعة السبع، التي تضم أنظمة ديمقراطية قوية اقتصاديا، عارضت بصفتها "فريق إدارة أزمات يعمل باستمرار"، عدوان روسيا: بمساعدات الشتاء للمواطنين في أوكرانيا، وبفرض عقوبات ضد روسيا وبوضع سقف لأسعار النفط.