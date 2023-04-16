الجيش السوداني يوافق على مقترح أممي بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، موافقتها على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية.

وأضافت، في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن فتح المسارات الآمنة يبدأ من الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي ولمدة 3 ساعات، على ألا يلغي ذلك حقها في الرد عند حدوث أي تجاوزات من قبل قوات الدعم السريع.

من جهتها، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، عن السماح للمسارات الآمنة والحالات الإنسانية للمواطنين، لمدة 4 ساعات بعد عصر اليوم، وذلك في إطار طلب الأمم المتحدة، ورغبة القوات في تيسير جزء من حياة الناس.

وقالت في بيان عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء الأحد، "إنها تحتفظ بحقها في حماية المواطنين، والرد على أي اعتداءات".

وبدأ التصعيد الأخير بإعلان قوات الدعم السريع السودانية، في بيان صباح أمس، أن القوات المسلحة السودانية، هاجمت مواقعها ومقراتها في الخرطوم ومروي ومدن أخرى، لافتة إلى أنه تم الرد على الهجوم وتكبيد الجيش السوداني خسائر كبيرة، فضلا عن السيطرة على مطار وقاعدة مروي ومطار الخرطوم.

على صعيد آخر، نفت القوات المسلحة السودانية ما أعلنته قوات الدعم السريع واصفة تصريحاتها بـ"الأكاذيب".