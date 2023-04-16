ضبط قائد سيارة ملاكي لقيامه بثني اللوحات المعدنية الخلفية والأمامية لإخفاء أرقامها

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تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بثني اللوحات المعدنية الخلفية والأمامية، لإخفاء أرقامها.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول صورتين عبر موقع "فيسبوك"، تتضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بثني اللوحات المعدنية الخلفية والأمامية، لإخفاء أرقامها.

وبالفحص بالتنسيق مع قطاع المرور والحماية المدنية، ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد السيارة، وتبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية تجاه السيارة محل الشكوى ومالكها.