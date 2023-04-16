 ضبط قائد سيارة ملاكي لقيامه بثني اللوحات المعدنية الخلفية والأمامية لإخفاء أرقامها - بوابة الشروق
الأحد 16 أبريل 2023 2:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

ضبط قائد سيارة ملاكي لقيامه بثني اللوحات المعدنية الخلفية والأمامية لإخفاء أرقامها

أرشيفية
أرشيفية
القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأحد 16 أبريل 2023 - 1:28 ص | آخر تحديث: الأحد 16 أبريل 2023 - 1:28 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بثني اللوحات المعدنية الخلفية والأمامية، لإخفاء أرقامها.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول صورتين عبر موقع "فيسبوك"، تتضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بثني اللوحات المعدنية الخلفية والأمامية، لإخفاء أرقامها.

وبالفحص بالتنسيق مع قطاع المرور والحماية المدنية، ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد السيارة، وتبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية تجاه السيارة محل الشكوى ومالكها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك