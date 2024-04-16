الوكالة الدولية للطاقة الذرية: قلقون من احتمال هجوم إسرائيل على منشآت نووية بإيران

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أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء احتمال شن إسرائيل هجوما على منشآت نووية في إيران.

وقال في معرض إجابته عن أسئلة صحفيين في نيويورك، إن إيران أغلقت منشآتها النووية خلال عطلة نهاية الأسبوع لأسباب أمنية، وأعادت تنشيطها أمس الاثنين.

واستدرك أن إيران "أبقت مفتشي الوكالة بعيدا عن هذه المنشآت حتى لاحظوا أن الوضع قد هدأ تماما"، وفقا لوكالة الأناضول.

وذكر جروسي أن الوكالة ستستأنف أنشطة المراقبة والتحقق اعتبارا من اليوم.

وردا على سؤال عن احتمال مهاجمة إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية، أفاد غروسي: "نشعر بقلق دائم حيال هذا الاحتمال".

ودعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع الأطراف إلى "أقصى قدر من ضبط النفس".

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة بأول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل الجاري.