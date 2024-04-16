إصابة محمد شكري بالرباط الصليبي

تعرض محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا، لقطع في الرباط الصليبي.

وعلمت «الشروق» أن محمد شكري قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا والمصري في الدوري الممتاز، في ضربة قوية للاعب الشاب المتألق في الموسم الحالي.

وكان محمد شكري قد انتقل إلى سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، حيث قام الأهلي بضم شادي حسين ومصطفى سعد «ميسي» مقابل الاستغناء عن خدمات شكري وأحمد ياسر ريان.

وأبلغ الأهلي سيراميكا كليوباترا بعودة اللاعب لصفوفه مجددا بنهاية الموسم الجاري بناء على بند خاص تم وضعه في عملية البيع.