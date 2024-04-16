 أمير قطر وولي العهد السعودي يؤكدان ضرورة خفض التصعيد بقطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمير قطر وولي العهد السعودي يؤكدان ضرورة خفض التصعيد بقطاع غزة

(قنا)
نشر في: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 11:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 11:56 م

استعرض الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، مع نظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، كما بحثا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكد الجانبان، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، ضرورة خفض كل أشكال التصعيد وتجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وشددا على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وصولا لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما وشاملا في المنطقة.

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