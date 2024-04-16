8 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح ونسف عددا من المنازل في النصيرات

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

استشهد 8 مواطنين فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبات بحي التفاح وسط مدينة غزة.

وكان استشهد في وقت سابق اليوم، 3 مواطنين وجرح العشرات في قصف إسرائيلي متواصل شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت طائرات إسرائيلية مسيرة نازحين قرب النصيرات، بينما نسفت قوات الاحتلال بمتفجرات عددا من المنازل السكنية شمال المخيم، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

في غضون ذلك، واصلت قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي، إجبار كل العائلات المتواجدة في بيت حانون على النزوح منها، وتم اعتقال عدد من الشبان.

وكانت مصادر طبية أعلنت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33843 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 76575 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.