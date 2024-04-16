سيد معوض: تحقيق نتيجة جيدة أمام مازيمبي يشفع لـ كولر بعد خسارة القمة

قال سيد معوض لاعب منتخب مصر السابق، إن الأهلي أصبح مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام مازيمبي الكونغولي خارج ملعبه، وحال تجاوز هذه المباراة فأنه سيشفع له كثيرًا بعدما حدث في لقاء الزمالك.

وكان فريق الأهلي قد خسر أمام نظيره الزمالك بهدفين لهدف، في مباراة القمة التي أقيمت مساء الإثنين على ستاد القاهرة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتابع معوض في تصريحات تليفزيونية: "قد يكون كولر دفع ببعض اللاعبين لتجهيزهم أمام مازيمبي، وهي مباراة ستقام في وقت وأجواء صعبة للغاية".

وأضاف: "عبدالله السعيد لن يقدم أفضل أداء في مركزه الحالي مع الزمالك، خصوصا أنه يلعب في نفس المركز الذي يشارك فيه ناصر ماهر (صانع الألعاب)، ومع الأهلي كان يتألق ويسدد كثيرًا".

وأكمل: "عدم وضوح جدول مواعيد المباريات الإفريقية، من أسباب تخبط جدول الدوري المصري، ومستوى الأهلي والزمالك متراجع بشكل واضح في المباراتين الماضيتين، لا يوجد كرة قدم ممتعة، ولم يظهر أي لاعب بشكل مميز".

وواصل: "طاهر محمد طاهر بعيد عن المستوى الجيد، وهو كان غير متواجد في الشوط الأول، ونفس الأمر عمر كمال في الشوط الأول".

وأتم: "التحكيم هو من يصنع بعض المشكلات في المباريات، وطالما نتحدث بمثل هذه الطريقة فلن نتقدم مطلقا".