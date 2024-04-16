ألمانيا والصين تتفقان على التعاون في مجال القيادة الذاتية للمركبات

تعتزم ألمانيا والصين التعاون في مجال القيادة الذاتية للمركبات.

وتسعى الحكومة الألمانية إلى العمل على ضمان المنافسة العادلة في هذا المجال. وأشارت فرانتسيسكا براتنر، وكيلة وزارة الاقتصاد الألمانية، في هذا الصدد إلى القوانين المتزايدة الصرامة في الصين والمتعلقة بالبيانات مشيرة إلى أن هذه القوانين تضيق على نقل البيانات عبر الحدود.

ووقعت براتنر ووزير النقل الألماني فولكر فيسينج مع الجانب الصيني في بكين اليوم الثلاثاء على إعلان نوايا يتعلق بإجراء حوار والتعاون في مجال القيادة الذاتية للمركبات.

من جانبه، قال فيسينج وفقا لبيان صادر إن القيادة الذاتية للمركبات والمتصلة بالشبكة مرتبطة بالأمل في وجود تنقل أكثر أمانا وأكثر كفاءة في المستقبل.

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر:" نمر حاليا بمرحلة تطور حاسمة العامل المهم فيها هو نقل التكنولوجيا من المختبرات إلى الطرق. يكمن مفتاح هذا الأمر في المنافسة العادلة. ومن المهم والمفيد لهذا توافر معايير وقواعد مشتركة سيسهم إعلان النوايا المشترك (الذي وقعناه) في تطويرها".

ووصفت براتنر بيئة الأعمال في الصين بأنها تنطوي على تحديات بالنسبة للشركات الألمانية.