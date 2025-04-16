الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تدمر 26 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 26 طائرة مسيرة أوكرانية.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 26 طائرة مسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه (تم تدمير) تسع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و8 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و4 مسيرات فوق أراضي منطقة كورسك، ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، ومسيرتين فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة، فوق أراضي مقاطعة موسكو.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.