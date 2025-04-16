يقام مساء غد الخميس حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، دورة الفنان أشرف زكي، والذي أقيم في الفترة من 6 إلى 15 أبريل الجاري، برئاسة الدكتورة غادة جبارة رئيس المهرجان ورئيس أكاديمية الفنون، ويدير المهرجان المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقي مدير مسرح نهاد صليحة.

وكانت إدارة مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة أعلنت تأجيل حفل الختام من الثلاثاء الماضي ليصبح مساء غد الخميس على مسرح سيد درويش بالهرم.

ومن المقرر أن يتضمن حفل الختام تكريم لجان تحكيم المهرجان، وهي لجنة تحكيم مسابقة العلبة الإيطالي، وتشكلت من السيناريست عبدالرحيم كمال مساعد وزير الثقافة والمشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية رئيسًا وبعضوية كل من: الفنانة كريمة منصور، والمنتجة هبة الهواري، والدكتور صبحي السيد الأستاذ بقسم الديكور المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتور علاء قوقة الأستاذ بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والمخرج محمد النقلي والمخرج أكرم فريد.

أما لجنة تحكيم مسابقة الفضاءات غير التقليدية فتشكلت من دكتورة ياسمين عبدالحسيب الأستاذ بقسم الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية رئيسًا، وبعضوية كل من: دكتورة أسماء يحيى الطاهر مدرس الدراما والنقد بكلية الآداب بجامعة حلوان والمنتدبة بقسم المسرح بالجامعة الأمريكية، والمخرج أكرم فريد، والإعلامية بسنت بكر، والدكتورة سماح السعيد الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ودكتور عمر المعتز بالله دكتور تاريخ العمارة وتاريخ الفن بكلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، والفنانة ميريت ميشيل.

إلى جانب تكريم الفنانين عصام عمر وطه الدسوقي وسماء إبراهيم في حفل الختام، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

وعقب التكريمات سيتم الإعلان عن جوائز المهرجان وعددها 30 جائزة إلى جانب عددًا من شهادات التميز.

وعلى مدار 10 أيام تنافس 11 عرض في مسابقة العلبة الإيطالي وهي: الجريمة والعقاب ومع الشغل والجواز وليالينا والشك وثلاثة مقاعد في القطار الأخير وحتى يطير الدخان والبؤساء والمفتاح وأحفاد دافنشي والطاحونة الحمراء وحكاية من الذاكرة.

كما تنافس 10 عروض في مسابقة الفضاءات غير التقليدية وهي: مباراة القمة وفريق الكابتن يحيى الناشد وجدول الضرب ومسافر ليل والضيف وحلم ليلى ويوميات ممثل مهزوم والطائر الأزرق والزائر ودمى من ورق.

ورفعت عروض المهرجان لافتة "كامل العدد" طوال ليالي عرض المهرجان، حيث شهد عددًا من العروض منهم عرض "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" و"مع الشغل والجواز" و"ليالينا" و"الجريمة والعقاب" و"الطائر الأزرق" و"البؤساء" إقبالًا غير عادي، حيث تواجد الجمهور قبل العرض بساعتين، ولم يتمكن عددًا من الجمهور بقدر كثافة المسرح من الحضور.

لم تقتصر فعاليات المهرجان على العروض المسرحية فقط، وإنما استقبلت قاعة ثروت عكاشة ثلاث أمسيات فكرية، حيث شهدت الأمسية الأولى فقرتين الأولى توقيع كتاب الدكتور أشرف زكي ، أما الفقرة الثانية كانت تكريم اسم الراحل الدكتور سعد أردش في مئويته، أما الأمسية الثانية فكانت عن المخرج المسرحي الراحل الإنجليزي بيتر بروك، إلى جانب ندوة نقدية لبعض العروض المسرحية المشاركة في المهرجان، والأمسية الثالثة الفقرة الأولى منها توقيع كتاب الراحل دكتور علاء عبد العزيز وكلمة عن مكرمين الدورة وشهادتين عن ميخائيل رومان وفؤاد المهندس، إلى جانب أوراق بحثية عن الفضائات المسرحية المتعددة وقضاياها.