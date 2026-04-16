تعديل التوقعات الاقتصادية في اليونان في ظل أزمة الشرق الأوسط

يجبر الوضع المتغير في الشرق الأوسط السلطات في اليونان على تعديل التوقعات الاقتصادية في ظل التداعيات المباشرة للصراع على الموازنة.

وقد علمت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن وزارة المالية تعمل على سيناريوهين بشأن تداعيات الصراع، مع توقع نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح ما بين 5ر1% و 9ر1% هذا العام.

وأظهرت البيانات حتى الآن أن السيناريو الأكثر حدة للموازنة يصبح الآن السيناريو الرئيسي لدى الوزارة. لذلك من المتوقع نمو اقتصاد اليونان خلال العام الماضي بنسبة 9ر1% مقارنة بالتوقعات السابقة بنموه بنسبة 4ر2%، وبعد نمو الاقتصاد بنسبة 2ر2% خلال عام 2025.

ومن المتوقع الآن أن يبلغ معدل التضخم نحو 5ر3%، مقارنة بالتوقعات السابقة بانخفاضه إلى 2ر2% و مقارنة بالنسبة التي سجلها خلال عام 2025 وبلغت 6ر2%.