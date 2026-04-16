سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل 3 عناصر شرطة جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون في محافظة سيستان وبلوشستان المحاذية لباكستان جنوب شرقي إيران.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، الخميس، أن الهجوم وقع في منطقة "سيرافان" بالمحافظة، واستهدف عناصر الشرطة أثناء قيامهم بدورية في المنطقة.

وأطلقت قوات الأمن عملية واسعة النطاق في المنطقة بهدف إلقاء القبض على المهاجمين.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما تبنى تنظيم "جيش العدل" في أوقات سابقة استهداف مواقع مدنية وعسكرية بالمنطقة.

وتصنف إيران جماعة "جيش العدل" ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية.