 الرئيس عون: وقف إطلاق النار سيكون المدخل للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل - بوابة الشروق
الخميس 16 أبريل 2026 2:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل استحق الأهلي ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا؟
النتـائـج تصويت

الرئيس عون: وقف إطلاق النار سيكون المدخل للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الخميس 16 أبريل 2026 - 2:21 م | آخر تحديث: الخميس 16 أبريل 2026 - 2:21 م

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن وقف إطلاق النار سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الخميس، عن "عون" قوله، خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، إن "وقف اطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين وفق المبادرة الرئاسية التفاوضية".

وأكد "حرص لبنان على وقف التصعيد في الجنوب وفي كل المناطق اللبنانية ليتوقف استهداف الأبرياء والآمنين، نساء ورجالا واطفالا، ويتوقف تدمير المنازل في القرى والبلدات اللبنانية".

وأوضح عون، أن" التفاوض تتولاه السلطات اللبنانية وحدها لأنه مسألة سيادية لا يمكن إشراك أحد بها".

وبين أن "انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار من جهة، ولإعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة بشكل كامل وإنهاء أي مظاهر مسلحة".

وشدد الرئيس عون، على أن" القرارات التي اتخذتها الحكومة لاسيما تلك المتعلقة بحصرية السلاح، ستنفذ لما فيه مصلحة لبنان وتأمينا لحماية جميع اللبنانيين التواقين الى رؤية دولتهم مسؤولة وحدها عن حفظ الامن والاستقرار والسلامة العامة في البلاد".

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك