إبداع طلاب الأزهر يضيء معرض التربية الفنية في الإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت منطقة الإسكندرية الأزهرية افتتاح المعرض السنوي للتربية الفنية والاقتصاد المنزلي، في احتفالية مميزة عكست الاهتمام بتنمية المواهب وصقل مهارات الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

أقيم المعرض برعاية أيمن عبدالغني، وأحمد الشرقاوي، وبتوجيهات الدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة، وتحت إشراف منال الصاوي، وبحضور سعدية الشربيني وقيادات المنطقة وعمداء المعاهد.

وجاءت فعاليات المعرض بمشاركة واسعة من معلمي التربية الفنية والاقتصاد المنزلي، الذين قدموا خبراتهم للطلاب، إلى جانب أعمال طلابية متنوعة أظهرت مستوى عاليا من الإبداع والدقة في تنفيذ المشغولات اليدوية والأعمال الفنية.

وحظيت المعروضات بإشادة الحضور، حيث عكست مدى التطور والاحترافية التي وصل إليها طلاب الأزهر في مجالي التربية الفنية والاقتصاد المنزلي، مؤكدة أهمية دعم الأنشطة التعليمية التي تنمي الابتكار وتكتشف الطاقات الشابة.