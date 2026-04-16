ألمانيا تقلص الفجوة في براءات الاختراع للتقنيات الرقمية

بدأ القطاع الصناعي المحلي والمؤسسات البحثية في ألمانيا، تدريجيا في تقليص الفجوة في مجال تطوير التقنيات الرقمية، رغم استمرار تأخر البلاد عن ركب الولايات المتحدة وشرق آسيا.

وأعلن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في ميونخ، اليوم الخميس، أن عدد طلبات براءات الاختراع للتقنيات الرقمية المنشورة من ألمانيا خلال العام الماضي ارتفع بأكثر من 12% ليصل إلى 5051 طلبا.

وبذلك احتلت ألمانيا، المرتبة الخامسة خلف الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية واليابان، مع حضور قوي لشركة "بوش" التكنولوجية.

ورغم هذا النمو، سجلت الصين، زيادة أكبر تجاوزت 14% في طلبات البراءات الرقمية.

وقالت رئيسة المكتب إيفا شيفيور: "الاتجاه الإيجابي في التقنيات الرقمية الرئيسية يمنح الأمل في أن نتمكن من المساهمة في تشكيل أسواق المستقبل".

ومع ذلك، لا تزال الفجوة كبيرة مع الولايات المتحدة والصين، حيث جرى نشر أكثر من 15 ألف طلب براءة اختراع من الولايات المتحدة وأكثر من 10 آلاف من الصين في عام 2025. بينما كان الفارق أقل مع كوريا الجنوبية التي سجلت 5707 طلبات، واليابان بـ5266 طلبا.

ويأتي نشر هذه البيانات قبيل افتتاح معرض هانوفر الصناعي الدولي الأسبوع المقبل، علما بأن الأرقام لا تعكس أحدث المستجدات بالكامل، نظرا لأن نشر طلبات البراءات يتم بعد مهلة تبلغ 18 شهرا.

وسجلت ألمانيا، أكبر زيادة في مجال "تقنيات الحاسوب"، الذي يشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتصدرت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، قائمة المتقدمين، تلتها مايكروسوفت الأمريكية وشركة هواوي الصينية، فيما جاءت شركة بوش الألمانية في المرتبة الرابعة.

وشملت البيانات، أيضا تقنيات الاتصالات الرقمية وأشباه الموصلات والتقنيات السمعية - البصرية ومعالجة البيانات لأغراض الأعمال، إذ اعتمدت البيانات على طلبات البراءات الصادرة عن المكتب الألماني والمكتب الأوروبي؛ لتسجيل براءات الاختراع، مع استبعاد الطلبات المكررة.