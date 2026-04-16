الجامعة العربية تدين الاعتداءات المتكررة على مروان البرغوثي في سجون الاحتلال الإسرائيلي

أدانت الجامعة العربية بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تعرض لها الأسير مروان البرغوثي على يد وحدات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي والتي أدت إلى إصابته بجروح ونزيف حاد مع حرمانه المتعمد من الرعاية الطبية اللازمة في محاولة واضحة للاستهداف المباشر لحياته.

وقالت الأمانة العامة في بيان لها صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم بمناسبة ذكرى اليوم العربي للأسير الفلسطيني والعربي والذي أعتمدته القمة العربية في دمشق عام 2008، إن هذه الاعتداءات الفاشية الإجرامية تتزامن مع الذكرى الرابعة والعشرين لإعتقاله وتندرج ضمن سياسة قمعية ممنهجة تُمارسها سلطات الإحتلال ضد الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في المعتقلات برعاية وزير متطرف معروف دولياً بمواقفه العنصرية.

ودعت الجامعة العربية، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسئولياتها العاجلة لوقف هذه الإنتهاكات الجسيمة التي تمثل خرقاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.

كما استذكر البيان، بألم شديد استشهاد الأسير المحرر المبعد إلى مصر المناضل رياض العمور (56 عامًا) من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، الذي توفي في 3 أبريل الجاري، بعد تدهور حالته الصحية الخطير نتيجة سنوات طويلة من الإهمال الطبي الممنهج والتعذيب الوحشي في سجون الإحتلال حيث قضى نحو 23 عاما في الأسر، وأُفرج عنه ضمن إتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، إلا أنه خرج في حالة صحية حرجة، مضيفا إن استشهاد العمور يُعد دليلاً دامغا على إستمرار جرائم الاحتلال حتى بعد الإفراج ويُجسد سياسة القتل البطيء التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى من خلال الحرمان من العلاج والإهمال المتعمد.

وأكدت الجامعة العربية على معاناة الأسرى المبعدين، الذين يُحرمون من العودة إلى وطنهم وأهلهم، مشيرة إن هؤلاء الأسرى المحررون يظلون ضحايا لجرائم الاحتلال، الذي يسعى من خلال سياساته إلى إنهاء وجودهم وكسر إرادتهم، كما تدين بشدة هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة، وتُحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، الذين يبلغ عددهم أكثر من 9600 أسير حتى مطلع شهر أبريل الجاري (من بينهم 84 أسيرة ونحو 350 طفلًا) مشيرة إلى أن هذا اليوم يمثل مناسبة وطنية وعربية خالدة لتجديد التضامن الكامل مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتسليط الضوء على معاناتهم الإنسانية الجسيمة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.

ودعا البيان، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى، خاصة المرضى والمسنين والأطفال والنساء، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم وكذلك الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج العاجل عن جميع الأسرى، وإنهاء سياسة الإعتقال الإداري والتعذيب ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الإهمال الطبي والقتل البطيء، وإعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة على دعم عودة الأسرى المبعدين إلى أرضهم وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.

وقالت الأمانة العامة، إن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب هي قضية مركزية في العمل العربي المشترك، وستظل جامعة الدول العربية ملتزمة بدعمها ونصرتها بكل الوسائل المشروعة، حتى تحرير آخر أسير، وتحقيق العدالة والسلام العادل والشامل في المنطقة.