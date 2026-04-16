- المسلماني: نسعى لإطلاق فرقة ومظلة مسرحية تستوعب كل الاتجاهات الفنية

- خالد الصاوي: ورشة تدريبية تمتد 7 أشهر لصناعة جيل جديد من الفنانين

شهد مسرح التليفزيون في مبنى ماسبيرو، أمس الأربعاء، المؤتمر التحضيري لإطلاق مشروع فرقة ماسبيرو المسرحية، والذي أعلن عنه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني، وأسند مهام إدارته للسيناريست سيد فؤاد، رئيس قناة نايل سينما.

وحضر المؤتمر عدد كبير من الفنانين والمخرجين والإعلاميين والنقاد والمهتمين بفنون المسرح، ومنهم المخرج مجدي لاشين، أمين عام "الوطنية للإعلام"، والمخرج خالد جلال، عضو مجلس الشيوخ، والفنانة سهير المرشدي، وسامح السريطي، وخالد الصاوي، ومحسن محيي الدين، وصبري فواز، وسلوى محمد علي، ومحمد رضوان، وأحمد فتحي، وطارق الإبياري.

كما حضر المؤتمر كل من: "الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، ومحسن منصور، مدير المسرح الحديث، وعادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح، والمخرجون محمد عمر، وهاني عفيفي، وعمرو عابدين، وسيد عيسوي، والكاتب عبد الرحيم كمال، رئيس جهاز الرقابة، والمنتج هشام سليمان، ومهندس الديكور حازم شبل، والنقاد والكتاب محمد الروبي، وأحمد خميس، ود. محمد الخطيب، ورشا عبد المنعم".

عودة ماسبيرو

وبدأ الحوار الذي أدارته الإعلامية رباب الشريف، بكلمة للكاتب أحمد المسلماني، رحب فيها بالحضور، وشكر مشاركتهم بتدشين فرقة مسرح ماسبيرو، مؤكدًا أنها تمثل مشروعًا طموحًا تشارك فيه جهات مختلفة، منها وزارات الثقافة، والتعليم، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، والأوقاف التي تهتم بنشر القيم عبر منتج فني.

وشدد "المسلماني"، على عمق علاقة المصريين بالمسرح، وقال: "مصر عرفت المسرح قبل ألفي سنة، وأن مشروع إطلاق فرقة مسرحية يأتي ضمن استراتيجية عودة ماسبيرو، والتي انطلقت من نفس المسرح".

وأضاف: "مع قرارات دمج بعض القنوات، اعتقد البعض أن ماسبيرو سيتقلص، ولكن حقيقة الأمر أننا نتوسع ونعيد التمركز والانتشار".

وأشار سيد فؤاد، في كلمته، إلى عشرات المشروعات التي تقدم بها أبناء ماسبيرو خلال الـ30 سنة الماضية، لافتًا إلى أحد هذه المشروعات التي جمعته بالفنانين خالد الصاوي وعطية دردير.

وقال إن مشروع فرقة ماسبيرو لن يقتصر على إنتاج مختلف العروض، ولكن يشمل أيضًا وحدة للإخراج التليفزيوني متخصصة في تصوير العروض المسرحية.

ورشة الفنان الشامل

وتحدث الفنان خالد الصاوي، عن رؤيته للمشروع، مشيرًا إلى إمكانية مشاركته بورشة عمل تضم مجموعة شباب متميزة من مسارح الجامعات والثقافة الجماهيرية وأكاديمية الفنون، تستمر فيها التدريبات على التمثيل والغناء والاستعراض لمدة 7 أشهر، لتكون بمثابة وحدة بناء مع شباب، يمكن من خلالها إنشاء فرقة تقدم عروض المسرح الموسيقي، كما تسهم في تقديم نماذج للفنان الشامل.

قناة للمسرح

وأشار المخرج خالد جلال، في حديثه إلى أهمية العروض المسرحية المصورة، والتي تعرض ليلة واحدة ويشاهدها الملايين، معربًا عن أمله في إطلاق قناة للمسرح.

وأبدى "جلال"، إعجابه بمسرح التليفزيون، رغم مساحته التي يراها البعض صغيرة، وقال إن خشبته أكبر من مسرح ليسيه الحرية الذي قدم روائع للمسرح المصري، موضحًا أن مساحة مسرح مركز الإبداع التي لا تتجاوز 40 مترًا مربعًا، ورغم ذلك يخرج منه 80% من نجوم الساحة الفنية المصرية حاليًا.

ووجهت الفنانة سهير المرشدي التحية لمبادرة المسلماني، وقالت: "كنت دائمًا أحلم بأن يكون المسرح متحركًا وأن يكون مصورًا وله أرشيف، ومن هنا تحمست للحضور ومتابعة هذه التجربة".

وأكدت أهمية الفن في مواجهة الجريمة والتطرف والإرهاب، معلقة: "المسرح ليس متعة فقط، ولكنه متعة وتنوير".

تصوير العروض

فيما ركز الدكتور أيمن الشيوي، في حديثه على فكرة تصوير الأعمال المسرحية: "لدينا في أكاديمية الفنون الكثير من الدراسات التي تناولت مسرح التليفزيون يمكن الرجوع إليها والبناء عليها".

وأكد أن مصر تُعد الأكثر إنتاجًا للمسرح في العالم، متابع: "أننا لا نحتاج إنتاج أعمال فنية بقدر حاجتنا إلى التصوير التليفزيوني للعروض المسرحية الجيدة"، مشيرًا إلى وجود أربعة عروض كبيرة أنتجها المسرح القومي مؤخرًا لنجوم كبار ولم يتم تصويرها، ومنها "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني.

استراتيجية وأولويات

وشدد الفنان صبري فواز، على ضرورة وضع استراتيجية مرنة في التعامل مع اللوائح تتحمل التعاقدات مع الجهات والأفراد، مؤكدًا أهمية أن ينصب العمل على تجهيزات مسرح التليفزيون وليس من منصة المشاهدين، وطالب بلجنة من المتطوعين لاختيار عروض الجامعة والثقافة الجماهيرية التي يمكن تصويرها.

فيما حدد الفنان محسن منصور، أولويات البدء في مشروع مسرح التليفزيون بثلاثة عناصر، تبدأ بتشكيل لجنة من المسرحيين تعمل على وضع منهج للمشروع، وكذا تقديم أعمال مسرحية قريبة من هوى الجمهور حتى تصل للقاعدة العريضة وبخاصة الشباب، وأخيرًا الاستعانة بنجوم كبار يمثلون ثقلًا لتلك العروض ويكونوا مصدر جذب جماهيري.

معركة خفية

وألمح الناقد محمد الروبي لقضية شديدة الحساسية، مشيرًا إلى معركة خفية وغير مفهومة على المسرح بين "الإعلام" و"الثقافة"، مؤكدًا أن فك هذا الاشتباك يحتاج إلى قرار يتم بموجبه تصوير كل ما يعرض في المسرح المصري.

فيما ترى المخرجة عبير، أن المسرحيين تجاوزوا حلم إنشاء فرقة، وطالبت ماسبيرو بممارسة دوره الأساسي في توثيق الحركة بمساراتها المختلفة، وقالت إن هذا لا يمنع إنتاج مشروعات تعيد المسرح القديم مثل أعمال سيد درويش والريحاني ومسرح العرائس وتصويرها.

تياترو

وطالبت المخرجة عزة الحسيني، بضرورة العمل على مسمى أكبر من فرقة مسرحية، وأن يحمل المشروع اسم "مسرح" أو "تياترو" ليشمل مختلف الأفكار، وقالت: "لا يجب أن يقف دور هذا الكيان عند تصوير العروض المسرحية، ولكن يجب أن يكون هناك رؤية متكاملة لإنتاج متميز، وفتح المجال للاعتماد على الرعاة والإعلانات، ورصد ميزانيات تضمن الاستمرار".

وانتقد المخرج محمد عمر أسلوب نقل العروض المسرحية والتي تمت بطريقة نقل مباريات كرة القدم، كاشفًا عن دراسة أجراها لتصوير عروض المسرح قال إنها ستحدث انقلابًا في هذا المجال.

وفي ختام المؤتمر، أوضح المسلماني، أنه سيعتمد في إدارة مشروع مسرح ماسبيرو على إدارة شركة صوت القاهرة، والتي تملك التعامل وفق قانون الشركات، موضحًا أنه سيسير على محورين، وهما فرقة ماسبيرو المسرحية المرنة التي تقدم مختلف العروض المسرحية، ومظلة أرحب لاستيعاب كل الاتجاهات المسرحية باسم مسرح ماسبيرو.