أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، أن الجهات الأمنية تواصل متابعة واقعة اختفاء الطفلة حديثة الولادة من والدتها داخل المستشفى، لكشف ملابساتها واستكمال التحقيقات.

وأوضح، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الطفلة سُلّمت لوالدتها عقب ولادتها بخمس دقائق، في تمام الساعة السابعة و35 دقيقة صباحًا، نظرًا لعدم احتياجها إلى الحجز بالحضانة، وظلت برفقة والدتها لمدة 16 ساعة كاملة.

وأشار إلى أن الأم سلّمت رضيعتها — بحسن نية — إلى سيدة اعتقدت أنها محل ثقة، قبل أن تفاجأ باختفائها، مؤكدًا التعاطف الكامل مع الأم، والحرص على استكمال التحقيقات حتى عودة الطفلة.

وشدد صديق على أن المسئولية في الواقعة لا تقع على المستشفى، موضحًا أن موقع تسليم الطفلة تم توثيقه عبر كاميرات المراقبة، وتم تسليم التسجيلات كاملة إلى الجهات الأمنية المختصة.

وفيما يتعلق بما أثير حول ارتباط الواقعة بالنقاب، أكد أن أمن المستشفى يتحقق من هويات المترددين، الذين يتجاوز عددهم 6000 شخص يوميًا، لافتًا إلى إمكانية استخدام أي وسيلة لإخفاء الهوية بغرض ارتكاب الجريمة، ومشددًا على أن الواقعة لا ترتبط بالنقاب.

يُذكر أن الواقعة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهور الأم في مقطع مصور تستغيث للمساعدة في العثور على طفلتها، بعد اختفائها بساعات من ولادتها داخل مستشفى الحسين الجامعي.