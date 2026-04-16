رئيس هيئة البيئة الألمانية يدعو لحد أقصى للسرعة على الطرق وخفض ضرائب الخضروات

دعا رئيس الهيئة الألمانية للبيئة، ديرك ميسنر، إلى مراعاة حماية المناخ والبيئة عند إقرار أي إجراءات إضافية لتخفيف الأعباء في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال ميسنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "ينبغي أن تجمع الإجراءات المقبلة الخاصة بتخفيف الأعباء بين الفعالية الاجتماعية وحماية المناخ والبيئة".

وأضاف ميسنر: "يمكن بشكل ملموس خفض ضريبة الكهرباء، وفرض حد أقصى للسرعة على الطرق، وتقليل ضريبة القيمة المضافة على الأغذية النباتية - وهي إجراءات تخفف العبء عن الأسر بشكل مستهدف دون دعم مصادر الطاقة الأحفورية".

ويستند هذا الطرح إلى أن الكهرباء ضرورية لتقنيات مثل السيارات الكهربائية أو مضخات الحرارة، التي تعد بديلا أكثر ملائمة للمناخ. كما أن إنتاج الأغذية النباتية يولد انبعاثات غازات دفيئة أقل مقارنة بتربية الحيوانات.

وأشار ميسنر إلى أن الحرب في إيران تظهر مرة أخرى مدى هشاشة الاقتصاد والحياة اليومية بسبب الاعتماد على النفط والغاز، وقال: "من يعتمد على الطاقة المتجددة لا يقلل فقط من الاعتماد على أطراف خارجية، بل يحد أيضا من المخاطر الاقتصادية والأعباء الاجتماعية".