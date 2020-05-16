 هالاند بعد رباعية شالكه: بداية رائعة لدورتموند.. وكنت جاهزا لهذه اللحظة - بوابة الشروق
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هالاند بعد رباعية شالكه: بداية رائعة لدورتموند.. وكنت جاهزا لهذه اللحظة

الشروق
نشر فى : السبت 16 مايو 2020 - 10:55 م | آخر تحديث : السبت 16 مايو 2020 - 11:16 م

أشاد إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، بفوز فريقه على شالكه برباعية نظيفة في مباراة الجولة الـ26 من البوندسليجا، مشيرا إلى أنه يعلم مؤازرة المشجعين الكبيرة من المنازل.

وسجل إيرلينج هالاند هدف الافتتاح لفريقه في ديربي الرور، ورفع دورتموند رصيده بانتصار اليوم للنقطة 54. 

وقال المهاجم النرويجي في تصريحات عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس:«دائما يتواحد في المدرجات 60 ألف متفرج، ولكن أعلم أنهم كانوا يشجعونا من منزلهم ولم نكن خائفين اليوم».

وأضاف مهاجم سالزبورج السابق: «بداية رائعة، سيطرنا على المباراة، وكنا نعلم أننا سنفوز باللقاء».

وحول غياب اللاعبين عن التدريبات لمدة طويلة بسبب جائجة كورونا:«نعم غياب كبير لـ6 أسابيع تقريبا، ولكن أنا كنت أقوم بالتدريبات في المنزل وكنت جاهزا بشكل جيد لهذه اللحظة.


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