التضامن: انتظام صرف مساعدات «كرامة»

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، في صرف مساعدات للمستفيدين من برنامج "كرامة" والذين يبلغ عددهم حوالي مليون و166 ألف مستفيد بإجمالي قيمة حوالي 524 مليون جنيه من خلال 4000‬ مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وشهد اليوم انتظام عمليات الصرف، وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي، لصرف مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" لشهر مايو لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات.

وكانت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي، قد اعتمدت خطة لصرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر مايو 2020، حيث يبدء اليوم السبت 16 مايو الصرف لمستفيدي كرامة، ويستمر حتى غدا الأحد 17 مايو، على أن يبدأ الصرف لمستفيدي مساعدات تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2 مليون أسرة بقيمة إجمالية 920 مليون جنيه اعتبارا من يوم الاثنين 18 مايو كذلك للذين لم يقوموا بصرف مستحقاتهم من مستفيدي كرامة.

هذا وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي 3 ملايين أسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار 445 مليون جنيه.