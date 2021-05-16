الرئيس الموريتاني يعبر لأبومازن عن تضامنه مع فلسطين

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيه الغزواني، في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، موقف موريتانيا الثابت من القضية الفلسطينية.. مبديا تعاطف وتضامن الشعب الموريتاني وقيادته مع الشعب والمقاومة الفلسطينيين، "في مختلف مراحل نضالهما المشروع لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد الرئيس الموريتاني - لأبومازن مجددا، موقف موريتانيا الثابت من القضية الفلسطينية، "الذي عبر عنه الشعب الموريتاني بمختلف أطيافه وعلى جميع المستويات وعكسته المسيرات المتعددة التي شارك فيها الأئمة ونشطاء المجتمع المدني ومختلف الفعاليات الإعلامية والنقابية والحزبية".

وذكرت الرئاسة الموريتانية - في بيان الليلة - أن الرئيس الغزواني عبر عن انشغال موريتانيا ومتابعتها لتطورات الأوضاع في فلسطين.. مضيفة أن الغزواني هنأ أبو مازن، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

بدوره، شكر أبو مازن، الرئيس الموريتاني على مواقفه الثابتة والمعروفة تجاه القضية الفلسطينية.